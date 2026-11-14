ETV Bharat / Videos

दिल्ली में छाई छठ की रौनक, बाजारों में सजी बांस के सूप और दउरा की दुकानें

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली में छठ की धूम. ETV Bharat (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2026 at 4:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां चरम पर हैं. पश्चिमी दिल्ली के डाबरी मोड़ बाजार में बांस के पारंपरिक सामानों की भारी भीड़ उमड़ी है. यहां बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया जिलों से, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कारीगरों द्वारा बनाए गए सूप, दउरे, छेंटी और डगरा आदि बिक रहे हैं. बंगाल दउरा की कीमत 350 रुपये, भारी और बारीक बुनाई वाला 450 रुपये, छेंटी 250 रुपये, सूप 120 रुपये तथा छोटी सुप्ली 60 रुपये है. दुकानदार बबलू कुमार के अनुसार, हर वैरायटी के लगभग 100-100 पीस मंगाए जाते हैं और सब आसानी से बिक जाते हैं. डाबरी मोड़ में 30-40 बिहारी दुकानदार त्योहार पर फल की जगह ये सामान बेचते हैं. भीड़ इतनी होती है कि सामान हाथों-हाथ बिक जाता है. यह बाजार छठ पूजा की किफायती और पारंपरिक खरीदारी के लिए अच्छा विकल्प है.

नई दिल्ली: दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां चरम पर हैं. पश्चिमी दिल्ली के डाबरी मोड़ बाजार में बांस के पारंपरिक सामानों की भारी भीड़ उमड़ी है. यहां बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया जिलों से, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कारीगरों द्वारा बनाए गए सूप, दउरे, छेंटी और डगरा आदि बिक रहे हैं. बंगाल दउरा की कीमत 350 रुपये, भारी और बारीक बुनाई वाला 450 रुपये, छेंटी 250 रुपये, सूप 120 रुपये तथा छोटी सुप्ली 60 रुपये है. दुकानदार बबलू कुमार के अनुसार, हर वैरायटी के लगभग 100-100 पीस मंगाए जाते हैं और सब आसानी से बिक जाते हैं. डाबरी मोड़ में 30-40 बिहारी दुकानदार त्योहार पर फल की जगह ये सामान बेचते हैं. भीड़ इतनी होती है कि सामान हाथों-हाथ बिक जाता है. यह बाजार छठ पूजा की किफायती और पारंपरिक खरीदारी के लिए अच्छा विकल्प है.

For All Latest Updates

TAGGED:

STALLS FEATURING BAMBOO SOOPS
BAMBOO SOOPS AND DAURAS
DAURAS SET UP IN DABRI MARKETS
दिल्ली के बाजारों में छठ की रौनक
बांस के सूप और दउरा की दुकानें

संबंधित ख़बरें

सीएम रेखा गुप्ता ने किया म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन

सीएम रेखा गुप्ता ने नमो यमुना रिवर सफारी में म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट एंड साउंड शो का किया उद्घाटन

November 14, 2026 at 9:20 AM IST
नोएडा स्टेडियम में छठ महापर्व की धूम

नोएडा स्टेडियम में छठ महापर्व की धूम, करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

November 13, 2026 at 10:10 PM IST
नोएडा में छठ पूजा की तैयारी

Chhath Puja 2026: नोएडा के 13 संवेदनशील छठ घाटों पर विशेष सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

November 13, 2026 at 4:48 PM IST
NSUI के खिलाफ जमकर प्रदर्शन

दिल्ली के रामानुजन कॉलेज के छात्र और एबीवीपी छात्र संगठन ने किया NSUI के खिलाफ प्रदर्शन

November 12, 2026 at 3:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.