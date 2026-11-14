दिल्ली में छाई छठ की रौनक, बाजारों में सजी बांस के सूप और दउरा की दुकानें

नई दिल्ली: दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां चरम पर हैं. पश्चिमी दिल्ली के डाबरी मोड़ बाजार में बांस के पारंपरिक सामानों की भारी भीड़ उमड़ी है. यहां बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया जिलों से, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कारीगरों द्वारा बनाए गए सूप, दउरे, छेंटी और डगरा आदि बिक रहे हैं. बंगाल दउरा की कीमत 350 रुपये, भारी और बारीक बुनाई वाला 450 रुपये, छेंटी 250 रुपये, सूप 120 रुपये तथा छोटी सुप्ली 60 रुपये है. दुकानदार बबलू कुमार के अनुसार, हर वैरायटी के लगभग 100-100 पीस मंगाए जाते हैं और सब आसानी से बिक जाते हैं. डाबरी मोड़ में 30-40 बिहारी दुकानदार त्योहार पर फल की जगह ये सामान बेचते हैं. भीड़ इतनी होती है कि सामान हाथों-हाथ बिक जाता है. यह बाजार छठ पूजा की किफायती और पारंपरिक खरीदारी के लिए अच्छा विकल्प है.