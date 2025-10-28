ETV Bharat / Videos

छठ की खुशियां मातम में बदली, नालंदा में अलग-अलग हादसों में 6 की मौत - SIX PEOPLE DROWN IN NALANDA

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 8:10 PM IST

1 Min Read
बिहार के नालंदा में अलग-अलग छठ घाट पर हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में युवक और बच्चे शामिल हैं. पहली घटना हिलसा थाना क्षेत्र सिपारा गांव की है. यहां लोकायन नदी में नहाने के दौरान 5 लोग डूब गए.. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. दूसरी घटना सारे थाना क्षेत्र भिखनी बिगहा गांव का है.. जहां छठ पूजा का प्रसाद बांट रहे युवक की जिरायीन नदी में डूबने से मौत हो गई. तीसरी घटना अस्थावां थाना क्षेत्र के रजावां गांव की है.. जहां 13 साल की नीरू कुमारी की नहाने के दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई. वहीं, सिलाव थाना क्षेत्र जुनैदी गांव में पंचाने नदी में डूबने से एक किशोर की जान चली गई. पुलिस ने सभी शवों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

