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छतरपुर में सिया दिवाली महोत्सव का आगाज, महिलाओं ने हाथों से बनाए सामान की लगाई प्रदर्शनी

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छतरपुर में सिया दिवाली महोत्सव का आगाज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2026 at 6:44 PM IST

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छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से सिया दिवाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया है. तीन दिनों 24, 25 और 26 अक्टूबर तक इस प्रदर्शनी में महिलाओं के हाथों से तैयार हस्तनिर्मित उत्पाद, दीपावली की सजावटी सामग्री और पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं लोगों को आकर्षित करेगी. खास बात यह है कि इस महोत्सव में स्थानीय महिलाओं के साथ दूसरे शहरों से आई महिला उद्यमियों को भी अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिल रहा है. प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, दीपावली की सजावट का सामान और कई आकर्षक घरेलू वस्तुओं के विभिन्न स्टॉल लगाई गई है. 

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके हुनर को बाजार तक पहुंचाने के उद्देश्य से सिया दिवाली महोत्सव का शुभारंभ किया गया है. तीन दिनों 24, 25 और 26 अक्टूबर तक इस प्रदर्शनी में महिलाओं के हाथों से तैयार हस्तनिर्मित उत्पाद, दीपावली की सजावटी सामग्री और पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं लोगों को आकर्षित करेगी. खास बात यह है कि इस महोत्सव में स्थानीय महिलाओं के साथ दूसरे शहरों से आई महिला उद्यमियों को भी अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिल रहा है. प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तनिर्मित उत्पाद, दीपावली की सजावट का सामान और कई आकर्षक घरेलू वस्तुओं के विभिन्न स्टॉल लगाई गई है. 

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