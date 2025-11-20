ETV Bharat / Videos

चीता 'मुखी' ने मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में पांच शावकों को दिया जन्म - CHEETAH MUKHI GIVES BIRTH 5 CUB

Published : November 20, 2025 at 11:02 PM IST

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी आई. देश के चीता प्रोजेक्ट को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई. भारत में जन्मी मुखी नाम की चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया. शावकों के जन्म से देश में चीतों को फिर से बसाने की कोशिश कामयाब होती दिख रही है.

5 शावकों के जन्म के बाद कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है. अभी यहां 27 चीते थे. भारत में जन्मे चीतों की संख्या 16 थी. जो अब बढ़कर 21 हो गई है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने X पर लिखा कि यह भारत के चीता रीइंट्रोडक्शन इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है. मुखी, 33 महीने की उम्र में भारत में जन्मी पहली मादा चीता है. अब बच्चे पैदा करने वाली भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है. जो प्रोजेक्ट चीता के लिए एक बड़ी कामयाबी है.

देश में विलुप्त होने के कई दशक बाद चीतों को भारत में फिर से लाया गया था. पीएम मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए. चीतों के रहने के लिए कूनो और आसपास का जंगल में वातावरण तैयार किया गया. इसके बाद से ही चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है. हालाँकि इस दौरान कई चीतों और शावकों की मौत भी हो चुकी है.

