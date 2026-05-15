चारधाम यात्रा में बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत, बिना लंबी लाइन के होंगे दर्शन - CHAR DHAM YATRA
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Published : May 15, 2026 at 10:29 PM IST
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने बड़ा फैसला लिया है. अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन सुविधा दी जाएगी. नई व्यवस्था के तहत उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. मंदिर समिति ने सुबह और शाम अलग-अलग विशेष दर्शन स्लॉट तय किए हैं. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं को पहले पंजीकरण कराना होगा. वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड और दिव्यांग श्रद्धालुओं को अपना प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा. सत्यापन के बाद विशेष दर्शन पास जारी किया जाएगा. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह पहल श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है.
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने बड़ा फैसला लिया है. अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन सुविधा दी जाएगी. नई व्यवस्था के तहत उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी. मंदिर समिति ने सुबह और शाम अलग-अलग विशेष दर्शन स्लॉट तय किए हैं. इस सुविधा का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं को पहले पंजीकरण कराना होगा. वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड और दिव्यांग श्रद्धालुओं को अपना प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा. सत्यापन के बाद विशेष दर्शन पास जारी किया जाएगा. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह पहल श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है.