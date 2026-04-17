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चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू, हरिद्वार में तैयारियां अंतिम चरण में - CHAR DHAM YATRA

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चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 11:40 AM IST

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उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर हरिद्वार में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. प्रशासन ने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण काउंटर स्थापित किए हैं और यात्रा मार्ग पर ढाबों व होटलों में LPG सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं और व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं. चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन शामिल होते हैं, जो हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं.

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर हरिद्वार में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. प्रशासन ने बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण काउंटर स्थापित किए हैं और यात्रा मार्ग पर ढाबों व होटलों में LPG सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में हैं और व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं. चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन शामिल होते हैं, जो हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं.

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