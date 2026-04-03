SIR के खिलाफ मालदा में शुरू हुआ बवाल पूरे नॉर्थ बंगाल में फैल गया है. सुजापुर और मोथाबारी से लेकर ओल्ड मालदा और इंग्लिश बाजार तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं. गुरुवार को ओल्ड मालदा के नारायणपुर में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने करीब चार घंटे तक NH-12 को जाम कर दिया. पुलिस के दखल के बाद आखिरकार नाकाबंदी हटा ली गई. विरोध प्रदर्शन इंग्लिश बाजार के जादूपुर स्टैंड और कमलाबाड़ी मोड़ तक फैल गया. वहां भी प्रदर्शनकारियों ने हाईवे और उसके बाईपास दोनों को जाम कर दिया. जब वहां पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उस पर भी हमला कर लिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की. इस दौरान पुलिस गाड़ी के ड्राइवर के सिर में गंभीर चोटें आईं. उसे इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. वहीं, पुलिस ने बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. मालदा के साथ साथ नॉर्थ बंगाल के दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. न्यूजलपाईगुड़ी के मयनागुड़ी में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 27 को जाम कर दिया. वहीं, कूच बिहार के माथाभांगा में भी सड़क जाम की खबर मिली.