संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन सड़क से सदन तक भारी हंगामा हुआ. कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के चलते संसद को पहले ही छावनी में तब्दील कर दिया गया. नई दिल्ली में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर पहुंच गए और बैनर लगाकर जमकर नारेबाजी की. शास्त्री भवन के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े. उधर, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही, जंतर मंतर पर धरना दे रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की RPF के जवानों के साथ झड़प हुई. भीड़ को काबू में करने के लिए RPF और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. विपक्षी पार्टियों ने लाठीचार्ज को लेकर सरकार की कड़ी निंदा की.

जिस तरह का हंगामा संसद के बाहर दिल्ली की सड़कों पर देखा गया वैसा ही हंगामा संसद के अंदर भी देखा गया. अलग-अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का मुद्दा सदन में उठाया और सरकार पर हमला बोला.