फुटबॉल जगत के दिग्गज लियोनेल मेसी के भारत दौरे के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर की एक झलक पाने कोलकाता में फैंस के बीच भारी उत्साह देखा गया लेकिन मेसी के साल्ट लेक स्टेडियम में 10 मिनट तक भी नहीं रुकने को लेकर फैंस के बीच में गुस्सा और अराजकता का माहौल देखा गया. फैंस मेसी को देख भी नहीं पाए इसके लिए उन्होंने मैदान पर बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ शुरू कर दी.मेसी GOAT टूर के दौरान भीड़ के बेकाबू होने के कारण विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में अपना ऑनर लैप छोटा करना पड़ा. फैंस का गुस्सा भड़क उठा, बोतलें फेंकी गईं, और सुरक्षा अधिकारियों ने मिनटों में मेसी मैदान से बाहर निकाल दिया. इसमें कई दर्शकों वो थे, जिन्होंने टिकट के लिए प्रीमियम कीमतें चुकाई थी. उनकी शिकायत थीं कि घंटों इंतजार करने के बावजूद वे मेसी को कभी नहीं देख पाए.