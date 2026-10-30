दिल्ली में SIR की समय-सारणी में बदलाव, अब 25 नवंबर तक दर्ज करा सकते हैं दावे और आपत्तियां

दिल्ली में रहने वाले लोगों और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या उसमें सुधार कराने का इंतजार कर रहे नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. चुनाव आयोग ने दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया के टाइम-टेबल में बड़ा बदलाव किया है. दिल्ली के नागरिक अब समय 25 नवंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. मिलने वाले सभी दावों और आपत्तियों का नोटिस चरण और उनका निस्तारण 15 दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा. दिल्ली के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के आग्रह के बाद चुनाव आयोग ने SIR के शेड्यूल में बदलाव किया है. बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना में दावों और आपत्तियों का नोटिस फेज और निपटारा जो 17 अगस्त को शुरू हुआ था अब 26 नवंबर को खत्म होगा. फाइनल ड्राफ्ट 30 नवंबर को आएगा. इसी तरह, आंध्र प्रदेश में जहाँ दावों और आपत्तियों का नोटिस फेज और निपटारा 31 जुलाई को शुरू हुआ था वो 20 नवंबर तक चलेगा और फाइनल ड्राफ्ट रोल 30 नवंबर को जारी किया जाएगा. शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र और नागालैंड के लिए फाइनल ड्राफ्ट रोल 30 नवंबर को होगा. खास बात ये है कि चुनाव आयोग का ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के पब्लिक इंपीचमेंट कार्यक्रम से एक दिन पहले आया है. इंडिया ब्लॉक 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कथित 'वोट चोरी' को लेकर एक महारैली करने वाला है और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगेगा. विपक्ष ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी के इशारे पर काम करने और हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डालने का आरोप लगा रहा है