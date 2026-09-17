टाटा संस के चेयरमैन बने रहेंगे चंद्रशेखरन, नोएल टाटा ने किया विरोध, बोर्ड सदस्यों की पक्ष में वोटिंग

टाटा संस के बोर्ड ने एक बार फिर एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन नियुक्त करने के पक्ष में वोट किया है. बता दें, एन चंद्रशेखरन की तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त होगी. कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने निदेशकों से कहा था कि वे दोबारा नियुक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन ग्रुप की होल्डिंग कंपनी पर रेगुलेटरी दबाव के चलते यह बदलाव हुआ है. यह बदलाव पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टाटा संस की उस अर्जी को नामंजूर करने के बाद आया है, जिसमें उसने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की मांग की थी. इस फैसले से कंपनी के स्टॉक लिस्टिंग की संभावना फिर से बन गई है, जिससे बचने के लिए कंपनी ने एक साल से ज्यादा समय तक कोशिश की थी, जिसमें 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज चुकाना भी शामिल था.