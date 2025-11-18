चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वालों का स्वागत नगर निगम ढोल नगाड़े बजा कर रहा है. फिर चालान काट रहा है. उसके बाद फेंका गया कूड़ा घर जाकर वापस कर रहा है.1 6 नवंबर से नगर निगम ने ये शहर को स्वच्छ बनाने रखने के लिए ये अभियान शुरू किया है.जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है.

निगम की विशेष टीमें अलग-अलग शहर के अलग-अलग सेक्टरों में गश्त कर रही हैं. कोई व्यक्ति सड़क, बाजार, सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकता है. ये टीमें ढोल बजाकर भीड़ का ध्यान आकर्षित करतीं है.और शर्मिदंगी का अहसास कराकर स्वच्छता का संदेश देती हैं.

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि, बार-बार समझाने के बाद भी लोग अपनी आदतें नहीं बदल रहे थे. इसलिए अब यह ‘ढोल चालान ड्राइव’ शुरू की गई है.