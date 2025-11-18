चंडीगढ़ नगर निगम सख्त, कूड़ा फैलाने पर बजाता है ढोल नगाड़ा, शर्मिंदंगी का कराता है अहसास - MUNICIPAL CORPORATION STRICT
Published : November 18, 2025 at 10:18 PM IST
चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वालों का स्वागत नगर निगम ढोल नगाड़े बजा कर रहा है. फिर चालान काट रहा है. उसके बाद फेंका गया कूड़ा घर जाकर वापस कर रहा है.1 6 नवंबर से नगर निगम ने ये शहर को स्वच्छ बनाने रखने के लिए ये अभियान शुरू किया है.जिसके लिए व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है.
निगम की विशेष टीमें अलग-अलग शहर के अलग-अलग सेक्टरों में गश्त कर रही हैं. कोई व्यक्ति सड़क, बाजार, सार्वजनिक जगह पर कूड़ा फेंकता है. ये टीमें ढोल बजाकर भीड़ का ध्यान आकर्षित करतीं है.और शर्मिदंगी का अहसास कराकर स्वच्छता का संदेश देती हैं.
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि, बार-बार समझाने के बाद भी लोग अपनी आदतें नहीं बदल रहे थे. इसलिए अब यह ‘ढोल चालान ड्राइव’ शुरू की गई है.
