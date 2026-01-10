नई दिल्ली: 90 के दशक में जिन कॉमिक्स ने बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी, वही चाचा चौधरी और साबू अब बदलते दौर की सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध से लड़ते नजर आ रहे हैं. भारत मंडपम में शुरू हुए विश्व पुस्तक मेले में चाचा चौधरी की लोकप्रिय कॉमिक्स न सिर्फ मनोरंजन कर रही हैं, बल्कि लोगों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी सिखा रही हैं. यह कॉमिक पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके अलावा इसे डिजिटल रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो prans.4u.com की वेबसाइट और गृह मंत्रालय के I4C पोर्टल पर मौजूद है.