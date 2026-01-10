ETV Bharat / Videos

दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में साइबर अपराध को लेकर किया जा रहा जागरूक, जानिए कैसे - DELHI WORLD BOOK FAIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
चाचा चौधरी और साबू के जरिए साइबर अपराध से जागरूकता का संदेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 10, 2026 at 6:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 90 के दशक में जिन कॉमिक्स ने बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी, वही चाचा चौधरी और साबू अब बदलते दौर की सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध से लड़ते नजर आ रहे हैं. भारत मंडपम में शुरू हुए विश्व पुस्तक मेले में चाचा चौधरी की लोकप्रिय कॉमिक्स न सिर्फ मनोरंजन कर रही हैं, बल्कि लोगों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी सिखा रही हैं. यह कॉमिक पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके अलावा इसे डिजिटल रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो prans.4u.com की वेबसाइट और गृह मंत्रालय के I4C पोर्टल पर मौजूद है. 

नई दिल्ली: 90 के दशक में जिन कॉमिक्स ने बच्चों की कल्पनाओं को उड़ान दी, वही चाचा चौधरी और साबू अब बदलते दौर की सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध से लड़ते नजर आ रहे हैं. भारत मंडपम में शुरू हुए विश्व पुस्तक मेले में चाचा चौधरी की लोकप्रिय कॉमिक्स न सिर्फ मनोरंजन कर रही हैं, बल्कि लोगों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके भी सिखा रही हैं. यह कॉमिक पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है. इसके अलावा इसे डिजिटल रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जो prans.4u.com की वेबसाइट और गृह मंत्रालय के I4C पोर्टल पर मौजूद है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CHACHA CHAUDHARY AND SABU COMICS
AWARENESS ABOUT CYBER CRIME
COMICS I4C CYBER CRIME
विश्व पुस्तक मेले में खास
DELHI WORLD BOOK FAIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

हेल्मेट मैन के नाम से जाने जाते हैं राघवेंद्र

दोस्त को खोने के बाद से जारी है 'हेलमेट मैन' का अभियान, अब तक बांटे 75 हजार से अधिक हेल्मेट

January 9, 2026 at 4:28 PM IST
गोबलर मशीन का ट्रायल शुरू

आधुनिक तरीके से सड़कों की सफाई करेंगे MCD, बारीक कचरे का मिटेगा नामोनिशान!

January 8, 2026 at 5:17 PM IST
JNU में नारेबाजी का विवाद

नारेबाजी का विवाद: JNU प्रशासन सख्त, छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की

January 6, 2026 at 7:45 PM IST
दिल्ली के आली गाँव में चला DDA का बुलडोज़र

दिल्ली के आली गांव में चला DDA का बुलडोजर, लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध

January 5, 2026 at 10:34 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.