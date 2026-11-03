LIVE: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन समारोह, केंद्रीय गृह अमित शाह वितरित कर रहे राज्य अलंकरण पुरस्कार

रायपुर: रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का भव्य समापन समारोह हो रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं. समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं. उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण समारोह का वितरण किया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री राज्य अलंकरण समारोह में प्रदेश की हस्तियों का सम्मान कर रहे हैं. राज्य अलंकरण समारोह छत्तीसगढ़ की उन प्रतिभाओं के सम्मान का महत्वपूर्ण अवसर है, जिन्होंने अपनी साधना, परिश्रम, सृजनशीलता और उत्कृष्ट कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है. कला, संस्कृति, साहित्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली इन विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है.