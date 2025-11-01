रायपुर: छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का 25वां वर्ष पूरा कर रहा है. इसको लेकर के ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए गुरु बालक दास साहब ने कहा कि 25 साल के बाद कोई भी युवा हो जाता है और युवा जो बोलता है उसे करके दिखाता है. छत्तीसगढ़ का वह समय आ गया है. गुरु बालक दास साहब ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास की गाथा को लिखने का काम कर रहा है.

गुरू बालक दास साहब ने कहा कि आज रजत जयंती है. ऐसे में मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं. अटल बिहारी वाजपेई जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा जिसे सच भी किया. पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को संबोधित किया. बालक दास साहब ने कहा कि युवाओं का विकास कैसे हो इसपर पीएम का भी जोर है. युवाओं को जोड़ने और उनको बड़ी जिम्मेदारी देने का काम पीएम मोदी ने किया है. बालक दास साहब ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के गिने चुने दिन बचे हैं. बालक दास साहब ने कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ अपने तय लक्ष्य को हासिल कर लेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे. पीएम का यहां शानदार स्वागत छत्तीसगढ़िया अंदाज में किया गया.