केरल में सदियों पुरानी परंपरा टूटी, पहली बार सिर्फ महिलाओं ने मप्पिला कोलकाली नृत्य की प्रस्तुति दी - KOZHIKODE WOMEN MAPPILA KOLKALI
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Published : June 30, 2026 at 10:13 PM IST
केरल के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया है. राज्य के पहले सिर्फ महिलाओं वाले मप्पिला कोलकाली ग्रुप (Mappila Kolkali troupe) ने कोझिकोड के अनाकुलम कल्चरल सेंटर में अपनी पहली प्रस्तुति दी, जिससे इस मार्शल लोक कला में सदियों पुरानी पुरुषों की परंपरा टूट गई. मप्पिला कोलकाली केरल के उत्तरी मालाबार इलाके के मुस्लिम (मप्पिला) समुदाय का किया जाने वाला एक पारंपरिक स्टिक डांस (छड़ी नृत्य) है. 27 महिलाओं के ग्रुप में 32 से 64 साल की उम्र की होममेकर और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी शामिल थीं. उन्होंने अपने कदमताल (Rhythmic footwork), बचाव के पैंतरे, लड़ाई के तरीके, आगे की छलांग, स्टिक स्ट्राइक और बचने की चालों से दर्शकों का मन मोह लिया. इस अनोखी प्रस्तुति के जरिये उन्होंने जबरदस्त शारीरिक फुर्ती और अनुशासन दिखाया.
केरल के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा गया है. राज्य के पहले सिर्फ महिलाओं वाले मप्पिला कोलकाली ग्रुप (Mappila Kolkali troupe) ने कोझिकोड के अनाकुलम कल्चरल सेंटर में अपनी पहली प्रस्तुति दी, जिससे इस मार्शल लोक कला में सदियों पुरानी पुरुषों की परंपरा टूट गई. मप्पिला कोलकाली केरल के उत्तरी मालाबार इलाके के मुस्लिम (मप्पिला) समुदाय का किया जाने वाला एक पारंपरिक स्टिक डांस (छड़ी नृत्य) है. 27 महिलाओं के ग्रुप में 32 से 64 साल की उम्र की होममेकर और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी शामिल थीं. उन्होंने अपने कदमताल (Rhythmic footwork), बचाव के पैंतरे, लड़ाई के तरीके, आगे की छलांग, स्टिक स्ट्राइक और बचने की चालों से दर्शकों का मन मोह लिया. इस अनोखी प्रस्तुति के जरिये उन्होंने जबरदस्त शारीरिक फुर्ती और अनुशासन दिखाया.