ETV Bharat / Videos

प्रियंका गांधी का आरोप, संघीय ढांचे को बदलने की साजिश था विधेयक, संविधान और विपक्षी एकजुटता की हुई जीत - PRIANKA TARGETS CENTRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रियंका गांधी का आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

महिला आरक्षण से जुड़े विधायकों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई और ये विपक्षी एकता की बड़ी जीत है।  उन्होंने ये भी कहा कि पूरी साजिश यही रची गई कि किसी न किस तरह स्थायी रूप से सत्ता में रहना है. यह काम महिलाओं के नाम पर करने का प्रयास किया गया.  

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि विपक्ष के लिए महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन योजना का समर्थन करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 2023 के कानून को लागू करना चाहिए. प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करती है तो सभी विपक्षी दल सरकार का समर्थन करेंगे. वहीं, प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. 

महिला आरक्षण से जुड़े विधायकों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई और ये विपक्षी एकता की बड़ी जीत है।  उन्होंने ये भी कहा कि पूरी साजिश यही रची गई कि किसी न किस तरह स्थायी रूप से सत्ता में रहना है. यह काम महिलाओं के नाम पर करने का प्रयास किया गया.  

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि विपक्ष के लिए महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन योजना का समर्थन करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 2023 के कानून को लागू करना चाहिए. प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करती है तो सभी विपक्षी दल सरकार का समर्थन करेंगे. वहीं, प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIANKA TARGETS CENTRE
प्रियंका गांधी का आरोप
बीजेपी का पलटवार
WOMEN RESERVATION
PRIANKA TARGETS CENTRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन

पीएम मोदी रात 8:30 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, महिला आरक्षण पर बात करने की उम्मीद

April 18, 2026 at 5:23 PM IST
Amruta Fadnavis statement women safety Maharashtra

कॉर्पोरेट से ‘लव जिहाद’ तक… महिलाओं की सुरक्षा पर अमृता फडणवीस की चेतावनी

April 18, 2026 at 5:11 PM IST
IPL 2026: Shubman Gill's brilliant innings helps Gujarat Titans beat KKR by 5 wickets

आईपीएल 2026: शुभमन गिल की शानदार पारी, गुजरात टाइटंस ने KKR को 5 विकेट से हराया

April 18, 2026 at 3:57 PM IST
WOMEN RESERVATION BILL

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा, NDA का देशव्यापी आंदोलन ऐलान

April 18, 2026 at 3:49 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.