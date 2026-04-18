प्रियंका गांधी का आरोप, संघीय ढांचे को बदलने की साजिश था विधेयक, संविधान और विपक्षी एकजुटता की हुई जीत - PRIANKA TARGETS CENTRE
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Published : April 18, 2026 at 6:18 PM IST
महिला आरक्षण से जुड़े विधायकों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई और ये विपक्षी एकता की बड़ी जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी साजिश यही रची गई कि किसी न किस तरह स्थायी रूप से सत्ता में रहना है. यह काम महिलाओं के नाम पर करने का प्रयास किया गया.
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि विपक्ष के लिए महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन योजना का समर्थन करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 2023 के कानून को लागू करना चाहिए. प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करती है तो सभी विपक्षी दल सरकार का समर्थन करेंगे. वहीं, प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है.
महिला आरक्षण से जुड़े विधायकों को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश संसद में विफल हो गई और ये विपक्षी एकता की बड़ी जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी साजिश यही रची गई कि किसी न किस तरह स्थायी रूप से सत्ता में रहना है. यह काम महिलाओं के नाम पर करने का प्रयास किया गया.
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे कहा कि विपक्ष के लिए महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन योजना का समर्थन करना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे 2023 के कानून को लागू करना चाहिए. प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करती है तो सभी विपक्षी दल सरकार का समर्थन करेंगे. वहीं, प्रियंका गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है.