मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार, विकसित भारत 'जी राम जी' नाम से बनेगा नया कानून

thumbnail

Published : December 15, 2025 at 9:07 PM IST

केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है.  2005 में बने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह सरकार संसद में बिल्कुल नया विधेयक जाने ला रही है. जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक, 2025 यानी VB-G RAM G होगा. केंद्र सरकार की इस कवायद को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, हालांकि बीजेपी ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया.

एक तरफ मनरेगा के बकाये फंड को लेकर तृणमूल कांग्रेस सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार मनरेगा का नाम ही बदलने में जुटी है. नए कानून की प्रतियां लोकसभा के सदस्यों को बांटी गई हैं. इसका मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मुताबिक, ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है. नए कानून के तहत, जरूरतमंद हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर साल 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी.  

मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी
VB G RAM G IN MNREGA OUT
प्रियंका गांधी का मनरेगा पर सवाल
महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा
VB G RAM G IN MNREGA OUT

संपादक की पसंद

