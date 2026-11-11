Explainer- जनगणना 2027: आपके घर आएंगे 40 सवाल, जाति से लेकर बैंक खाते तक की जानकारी लेगी सरकार; जानिए क्या-क्या बदलने वाला है?

करीब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद देश में जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जो इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी। नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लगभग 95 साल बाद देश में सभी जातियों की गिनती भी की जाएगी. इस बार का पहला चरण यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया गया, जिसमें घरों की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाई गई. यह जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं, बल्कि देश की नीति-निर्माण और विकास योजनाओं का सबसे मजबूत आधार बनेगी.