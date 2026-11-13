नोएडा स्टेडियम में छठ महापर्व की धूम, करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली/नोएडा: लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया. नोएडा स्टेडियम में छठ पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं. स्टेडियम में जगह-जगह पंडाल लगाए गए हैं. इस महापर्व को लेकर पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल दिखाई दिया. छठ पूजा के लिए स्टेडियम में 140 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा कृत्रिम तालाब तैयार कराया गया है. बताया गया कि इस बार डेढ़ लाख तक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. आयोजकों ने कहा कि प्रशासन की ओर से भी आयोजन में पूरा सहयोग मिल रहा है. सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में निजी सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती की गई है.