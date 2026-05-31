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हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का जश्न: दिल्ली में दुर्लभ समाचार पत्रों की कटिंग की प्रदर्शनी - 200 YEARS OF HINDI JOURNALISM

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हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का जश्न (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 10:10 PM IST

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ठीक 200 साल पहले कलकत्ता की तंग गलियों में एक पुराने प्रेस से 'उदंत मार्तंड' नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था और इस तरह भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई. 'उदंत मार्तंड' का अर्थ ‘उगता सूर्य’ होता है. इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 'उदंत मार्तंड' के अंक के पहले पृष्ठ की दुर्लभ तस्वीरों के साथ ही 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रकाशित दूसरे ऐतिहासिक हिंदी पत्रिकाओं की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं.

ये प्रदर्शनी 31 मई तक खुली रहेगी, तस्वीरें भोपाल के माधवराव सप्रे मेमोरियल न्यूजपेपर म्यूजियम में रखे गए अभिलेखीय रिकॉर्ड से ली गई है और इसमें पिछले दो सौ वर्षों में प्रकाशित अलग-अलग हिंदी समाचार पत्रों के मुखपृष्ठों की दुर्लभ छवियां शामिल हैं. इस अवसर को मनाने के लिए केंद्र और माधवराव सप्रे मेमोरियल न्यूजपेपर म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया है.

ठीक 200 साल पहले कलकत्ता की तंग गलियों में एक पुराने प्रेस से 'उदंत मार्तंड' नाम के साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था और इस तरह भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई. 'उदंत मार्तंड' का अर्थ ‘उगता सूर्य’ होता है. इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें 'उदंत मार्तंड' के अंक के पहले पृष्ठ की दुर्लभ तस्वीरों के साथ ही 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रकाशित दूसरे ऐतिहासिक हिंदी पत्रिकाओं की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं.

ये प्रदर्शनी 31 मई तक खुली रहेगी, तस्वीरें भोपाल के माधवराव सप्रे मेमोरियल न्यूजपेपर म्यूजियम में रखे गए अभिलेखीय रिकॉर्ड से ली गई है और इसमें पिछले दो सौ वर्षों में प्रकाशित अलग-अलग हिंदी समाचार पत्रों के मुखपृष्ठों की दुर्लभ छवियां शामिल हैं. इस अवसर को मनाने के लिए केंद्र और माधवराव सप्रे मेमोरियल न्यूजपेपर म्यूजियम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी किया गया है.

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