तेलंगाना में हैदराबाद के परेड ग्राउंड में पिछले तीन दिनों से चल रहा इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल 'सेलिब्रेट द स्काई' के मंत्र के साथ खत्म हो गया. तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित इस आयोजन में लाखों ने हैदराबाद की बहुरंगी संस्कृति और वाइब्रेंट कलर्स को करीब से देखा. ड्रैगन, ईगल, शार्क, क्रोकोडाइल, फूलों, मछलियों और ऑक्टोपस की डिजाइन वाली पतंगों ने सबका मन मोह लिया.

अधिकारियों को अनुमान है कि इस फेस्टिवल में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया.. 19 देशों के 40 पतंगबाजों के साथ देश के 15 राज्यों के 55 देसी पतंगबाजों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया.

पतंग के साथ साथ मिठाइयों ने इस फेस्टिवल की मिठास बढ़ा दी. 60 स्टॉल में 1200 तरह की मिठाइयां.. कुछ देसी तो कुछ विदेशी.. लेकिन सब के सब यूनिक. इस फेस्टिवल के जरिए स्थानीय कलाकारों के हुनर भी सामने आए. यहां आकर लोगों ने महसूस किया कि हैदराबाद भी संक्राति फेस्टिवल का बड़ा सेंटर बन गया है.