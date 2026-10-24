मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर तेज हुआ सियासी घमासान, जानिए क्या है CEC को हटाने के नियम और प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और 1 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहा है। इस बीच, संविधान विशेषज्ञों और लोकसभा सचिवालय के नियमों के तहत CEC को हटाने की प्रक्रिया चर्चा में आ गई है। संविधान के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल 'सिद्ध दुराचार' या 'अक्षमता' के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है, जिसके बाद राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। हालांकि, इससे पहले विपक्ष के नोटिस खारिज हो चुके हैं और अब यह मामला राजनीतिक और संवैधानिक दोनों मोर्चों पर गरमाया हुआ है।