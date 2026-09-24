'48 घंटे के अंदर इस्तीफा दें CEC ज्ञानेश कुमार...', CJP चीफ अभिजीत दीपके ने खोला मोर्चा, फिर धरने की चेतावनी
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Published : September 24, 2026 at 6:00 PM IST
मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की मीडिया रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. दरअसल, दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही, CJP ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो पार्टी दिल्ली से एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेगी.
मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की मीडिया रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. दरअसल, दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही, CJP ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो पार्टी दिल्ली से एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेगी.