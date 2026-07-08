'ईरान के साथ सीजफायर खत्म, अब नहीं करना चाहते डील', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान - IRAN US WAR
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Published : July 8, 2026 at 9:50 PM IST
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ अंतरिम समझौता समाप्त हो गया है लेकिन वह बातचीत जारी रहने देंगे. सैन्य गठबंधन के सालाना समिट में नाटो सचिव जनरल मार्क रूट के बगल में बैठे हुए उन्होंने अंकारा में कहा, "मेरे लिए, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है." ट्रंप ने कहा, "जहां तक मेरा सवाल है, यह बस समय की बर्बादी है." ट्रंप ने यह टिप्पणी तुर्किये के अंकारा में दो दिवसीय उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन से इतर की. उनकी यह टिप्पणी बुधवार सुबह अमेरिकी सेना के ईरान पर हमला करने के कुछ घंटों बाद आई, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों पर हमला किया. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेस पर कई हमले किए. अमेरिकी के हमलों के बाद, तेहरान ने तुरंत वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि वह "जो भी जरूरी समझेगा, वह कदम उठाएगा," जिससे यह खतरा बढ़ गया कि युद्ध में लड़ाई रोकने के लिए किया गया अंतरिम समझौता टूट सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में फिर से बड़े संघर्ष का खतरा पैदा हो सकता है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ अंतरिम समझौता समाप्त हो गया है लेकिन वह बातचीत जारी रहने देंगे. सैन्य गठबंधन के सालाना समिट में नाटो सचिव जनरल मार्क रूट के बगल में बैठे हुए उन्होंने अंकारा में कहा, "मेरे लिए, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है." ट्रंप ने कहा, "जहां तक मेरा सवाल है, यह बस समय की बर्बादी है." ट्रंप ने यह टिप्पणी तुर्किये के अंकारा में दो दिवसीय उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) शिखर सम्मेलन से इतर की. उनकी यह टिप्पणी बुधवार सुबह अमेरिकी सेना के ईरान पर हमला करने के कुछ घंटों बाद आई, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों पर हमला किया. ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेस पर कई हमले किए. अमेरिकी के हमलों के बाद, तेहरान ने तुरंत वॉशिंगटन को चेतावनी दी कि वह "जो भी जरूरी समझेगा, वह कदम उठाएगा," जिससे यह खतरा बढ़ गया कि युद्ध में लड़ाई रोकने के लिए किया गया अंतरिम समझौता टूट सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में फिर से बड़े संघर्ष का खतरा पैदा हो सकता है.