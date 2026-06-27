अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा का बड़ा रिव्यू, CDS जनरल एनएस राजा सुब्रमणि का कश्मीर दौरा - AMARNATH YATRA
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Published : June 27, 2026 at 10:35 PM IST
अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले सुरक्षा तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि कश्मीर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे. वे श्रीनगर स्थित 15 कोर मुख्यालय में बैठक के अलावा एलओसी के अग्रिम इलाकों का दौरा कर घुसपैठ रोकने के इंतजाम और सैनिकों की तैनाती का जायजा लेंगे. इससे पहले उन्होंने उधमपुर, नगरोटा, राजौरी और पुंछ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी. 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय, निगरानी और आतंकवाद-रोधी अभियानों को और मजबूत किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके.
अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले सुरक्षा तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि कश्मीर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे. वे श्रीनगर स्थित 15 कोर मुख्यालय में बैठक के अलावा एलओसी के अग्रिम इलाकों का दौरा कर घुसपैठ रोकने के इंतजाम और सैनिकों की तैनाती का जायजा लेंगे. इससे पहले उन्होंने उधमपुर, नगरोटा, राजौरी और पुंछ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी. 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय, निगरानी और आतंकवाद-रोधी अभियानों को और मजबूत किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके.