आम की फसल की CCTV से निगरानी: सहारनपुर में हो रही है दुनिया के सबसे महंगे आम 'मियाजाकी' की पैदावार - CCTV SURVEILLANCE OF MANGO CROP
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Published : June 20, 2026 at 3:26 PM IST
पेड़ों पर लटके ये आम कोई मामूली नहीं हैं. ये दुनिया के सबसे महंगे और प्रीमियम क्वालिटी वाले खास आम हैं. इनका नाम है- मियाजाकी. इन्हें कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जा रहा है. सोलर-पावर्ड लाइटों की रोशनी में चमकता ये आम खास तौर पर जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है लेकिन गर्मी के इस मौसम में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक गांव में लगे ये आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. सहारनपुर के थरौली गांव में रहने वाले किसान संदीप चौधरी ने अपने खेत में मियाजाकी आम उगाए हैं. जापान की प्रीमियम क्वालिटी वाले इस आम की कीमत करीब तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. संदीप चौधरी ने शुरुआत में सिर्फ दो पौधों के साथ प्रयोग के तौर पर इन्हें उगाया था. आज वो अपने खेत में 40 पेड़ों पर मियाजाकी आम की पैदावार कर रहे हैं.
पेड़ों पर लटके ये आम कोई मामूली नहीं हैं. ये दुनिया के सबसे महंगे और प्रीमियम क्वालिटी वाले खास आम हैं. इनका नाम है- मियाजाकी. इन्हें कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जा रहा है. सोलर-पावर्ड लाइटों की रोशनी में चमकता ये आम खास तौर पर जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है लेकिन गर्मी के इस मौसम में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक गांव में लगे ये आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. सहारनपुर के थरौली गांव में रहने वाले किसान संदीप चौधरी ने अपने खेत में मियाजाकी आम उगाए हैं. जापान की प्रीमियम क्वालिटी वाले इस आम की कीमत करीब तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है. संदीप चौधरी ने शुरुआत में सिर्फ दो पौधों के साथ प्रयोग के तौर पर इन्हें उगाया था. आज वो अपने खेत में 40 पेड़ों पर मियाजाकी आम की पैदावार कर रहे हैं.