ETV Bharat / Videos

10 अक्टूबर को हूती विद्रोहियों के सऊदी के रियाद एयरपोर्ट पर हमले का CCTV फुटेज

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
रियाद एयरपोर्ट पर हमले का CCTV फुटेज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 10:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रियाद में सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए जानलेवा हमले के एक दिन बाद, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, एक CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें उस पल को दिखाया गया है जब हूथी मिसाइलों ने एयरपोर्ट पर हमला किया. अल अरबिया नेटवर्क ने रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर को हुए हमले का फुटेज जारी किया है. मिसाइल हमले के कारण अधिकारियों को वहां कामकाज रोकना पड़ा. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी खाड़ी अरब देश में यह सबसे घातक हमला था. इस युद्ध का दायरा अब बढ़ गया है और इसमें हूती विद्रोहियों और सऊदी-समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच हालिया लड़ाई भी शामिल हो गई है. 

रियाद में सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए जानलेवा हमले के एक दिन बाद, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, एक CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें उस पल को दिखाया गया है जब हूथी मिसाइलों ने एयरपोर्ट पर हमला किया. अल अरबिया नेटवर्क ने रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर को हुए हमले का फुटेज जारी किया है. मिसाइल हमले के कारण अधिकारियों को वहां कामकाज रोकना पड़ा. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी खाड़ी अरब देश में यह सबसे घातक हमला था. इस युद्ध का दायरा अब बढ़ गया है और इसमें हूती विद्रोहियों और सऊदी-समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच हालिया लड़ाई भी शामिल हो गई है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RIYADH AIRPORT ATTACK
KING KHALID INTERNATIONAL AIRPORT
CCTV FOOTAGE RIYADH AIRPORT ATTACK
INDIAN KILLED IN RIYADH
RIYADH AIRPORT ATTACK

संबंधित ख़बरें

अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को

वर्ष 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, मंदी और महंगाई पर रिसर्च के लिए मिला सम्मान

October 12, 2026 at 11:10 PM IST
पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी हिरासत में

पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरजेंसी के बाद इमरान की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया

October 12, 2026 at 11:06 PM IST
"वोट चोरी" को लेकर दाखिल की याचिका

राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ किया सुप्रीम कोर्ट मार्च,"वोट चोरी" को लेकर दाखिल की याचिका

October 12, 2026 at 10:15 PM IST
TRUMP ADMINISTRATION PERM SUSPENSION MICROSOFT INFOSYS

अमेरिका का बड़ा फैसला... 8 IT कंपनियों का PERM सस्पेंड, भारतीयों के Green Card पर क्या असर?

October 12, 2026 at 9:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.