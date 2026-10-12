10 अक्टूबर को हूती विद्रोहियों के सऊदी के रियाद एयरपोर्ट पर हमले का CCTV फुटेज

रियाद में सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए जानलेवा हमले के एक दिन बाद, जिसमें एक भारतीय नागरिक समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, एक CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें उस पल को दिखाया गया है जब हूथी मिसाइलों ने एयरपोर्ट पर हमला किया. अल अरबिया नेटवर्क ने रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर को हुए हमले का फुटेज जारी किया है. मिसाइल हमले के कारण अधिकारियों को वहां कामकाज रोकना पड़ा. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से किसी भी खाड़ी अरब देश में यह सबसे घातक हमला था. इस युद्ध का दायरा अब बढ़ गया है और इसमें हूती विद्रोहियों और सऊदी-समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच हालिया लड़ाई भी शामिल हो गई है.