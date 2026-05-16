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भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA का बड़ा एक्शन, मोशन एजुकेशन पर 10 लाख का जुर्माना - CCPA MOTION EDUCATION

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भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 8:50 PM IST

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और गलत व्यापारिक गतिविधियों को लेकर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये और करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया कि दोनों संस्थानों ने IIT-JEE और NEET के रिजल्ट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और छात्रों के असली कोर्स की जानकारी छिपाई.कई छात्रों के नाम और फोटो बिना उचित सहमति के विज्ञापनों में इस्तेमाल किए गए. CCPA ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन हैं. प्राधिकरण ने दोनों संस्थानों को भविष्य में भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है. मामले को लेकर दोनों संस्थानों ने NCDRC में अपील दायर की है.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और गलत व्यापारिक गतिविधियों को लेकर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये और करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया कि दोनों संस्थानों ने IIT-JEE और NEET के रिजल्ट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और छात्रों के असली कोर्स की जानकारी छिपाई.कई छात्रों के नाम और फोटो बिना उचित सहमति के विज्ञापनों में इस्तेमाल किए गए. CCPA ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन हैं. प्राधिकरण ने दोनों संस्थानों को भविष्य में भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है. मामले को लेकर दोनों संस्थानों ने NCDRC में अपील दायर की है.

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