सीबीएसई की नई तीन-भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी गई है. याचिका में 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल हों, की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं. एनसीपी-एससीपी नेता और पूर्व मंत्री फौजिया खान ने दावा किया है कि यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के खिलाफ है और गैर-हिंदी राज्यों पर हिंदी तथा उत्तरी राज्यों पर संस्कृत थोपने का प्रयास है. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों ने इसे संघीय ढांचे और भाषा की स्वतंत्र पसंद से जुड़ा संवैधानिक मुद्दा बताया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी.