केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के वैरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर सात जून कर दी है. दरअसल, सीबीएसई ने दो जून को एक पोर्टल के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं को देखने, सत्यापन करने और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन लेना शुरू किया था.. लेकिन छात्रों ने इसमें आ रही समस्याओं का जिक्र किया था, जिसके बाद बोर्ड ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ा दी और अब ये तारीख 6 जून के बजाय 7 जून कर दी गई है.

बोर्ड ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ऐसा छात्रों के हित में किया गया है और इससे छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और उन्हें सहायता मिल सकेगी. अब छात्र सात जून की मध्यरात्रि आवेदन कर सकेंगे.

CBSE री-इवैल्यूएशन की अफरातफरी से छात्रों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अगले एकेडमिक ईयर के लिए पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय ढूंढने का समय अब ​​निकल चुका है. स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन की भी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिनमें अब इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से देरी हो सकती है.