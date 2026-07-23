मुंबई में 900 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज, व्हाट्सएप पर नोटिस भेज रही पुलिस - PROTESTS IN MUMBAI
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Published : July 23, 2026 at 11:02 PM IST
मुंबई में NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करना 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया है. पुलिस ने CJP से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में 900 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. कई लोगों को पूछताछ के लिए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे गए हैं. इन पर बिना इजाजत के इकट्ठा होने और लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.
मुंबई के आठ थानों में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं जो दादर, चेंबूर समेत दूसरे इलाकों में CJP के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे. मुंबई पुलिस के मुताबिक, सबसे अधिक शिवाजी पार्क थाने में 600 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. इसके अलावा, माहिम पुलिस स्टेशन में 100, दादर में 70, सायन में 40 से ज्यादा, वर्ली में 21, कालाचौकी और भोईवाड़ा में 20-20 और वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. शहर भर में अलग-अलग जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं और इन सभी मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.
मुंबई में NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करना 'कॉकरोच जनता पार्टी' के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया है. पुलिस ने CJP से जुड़े कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने और कानून-व्यवस्था तोड़ने के आरोप में 900 से ज्यादा छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. कई लोगों को पूछताछ के लिए व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे गए हैं. इन पर बिना इजाजत के इकट्ठा होने और लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.
मुंबई के आठ थानों में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं जो दादर, चेंबूर समेत दूसरे इलाकों में CJP के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे. मुंबई पुलिस के मुताबिक, सबसे अधिक शिवाजी पार्क थाने में 600 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. इसके अलावा, माहिम पुलिस स्टेशन में 100, दादर में 70, सायन में 40 से ज्यादा, वर्ली में 21, कालाचौकी और भोईवाड़ा में 20-20 और वडाला टीटी पुलिस स्टेशन में 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. शहर भर में अलग-अलग जगहों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए अलग-अलग पुलिस स्टेशनों पर अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं और इन सभी मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.