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पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा मामला, मंगेतर ने प्रेमी के साथ केतन को खाई में धकेला, दोनों गिरफ्तार - KETAN AGRAWAL MURDER CASE

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पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा मामला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 10:56 PM IST

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महाराष्ट्र के पुणे में केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने मंगलवार को मृतक रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया. उन पर आरोप है कि उन्होंने मृतक को पुणे जिले के लोहागढ़ किले के पास एक गहरी खाई में धकेल दिया था और कानून की नजरों से बचने के लिए इसे एक दुर्घटना बता दिया था. 26 साल के अग्रवाल, पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले और एक पारिवारिक रियल एस्टेट बिजनेस के डायरेक्टर थे. केतन अग्रवाल 18 जून को किले के पास एक खाई में मृत पाए गए थे. शुरू में, इसे ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में गलती से गिरने का मामला माना गया था.पुलिस ने तब कहा था कि अग्रवाल किले में तेज हवाओं के बीच अपनी मंगेतर और दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के दौरान फोटो लेते समय लगभग 400 फीट नीचे खाई में गिर गए थे. हालांकि, अब जांच में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन बाबूलाल चौधरी की गहरी साजिश की ओर इशारा किया गया है.

महाराष्ट्र के पुणे में केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. पुलिस ने मंगलवार को मृतक रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर की मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया. उन पर आरोप है कि उन्होंने मृतक को पुणे जिले के लोहागढ़ किले के पास एक गहरी खाई में धकेल दिया था और कानून की नजरों से बचने के लिए इसे एक दुर्घटना बता दिया था. 26 साल के अग्रवाल, पुणे जिले के गहुंजे के रहने वाले और एक पारिवारिक रियल एस्टेट बिजनेस के डायरेक्टर थे. केतन अग्रवाल 18 जून को किले के पास एक खाई में मृत पाए गए थे. शुरू में, इसे ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में गलती से गिरने का मामला माना गया था.पुलिस ने तब कहा था कि अग्रवाल किले में तेज हवाओं के बीच अपनी मंगेतर और दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के दौरान फोटो लेते समय लगभग 400 फीट नीचे खाई में गिर गए थे. हालांकि, अब जांच में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन बाबूलाल चौधरी की गहरी साजिश की ओर इशारा किया गया है.

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केतन अग्रवाल मर्डर केस
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