पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर अलगाववादी नेता गिलानी का वीडियो किया शेयर, 'महिमामंडन' पर मामला दर्ज - POLICE CASE AGAINST ILTIJA MUFTI
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Published : April 30, 2026 at 9:02 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 9:08 PM IST
जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती के सोशल मीडिया पर अलगाववादी नेता का 'महिमामंडन' करने वाला एक वीडियो शेयर करने के बाद केस दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट होने पर श्रीनगर पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. कुछ दिन पहले, मुफ्ती ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष स्वर्गीय सैयद अली गिलानी का एक वीडियो शेयर किया था. वह उर्दू भाषा के महत्व के बारे में बात करते दिखे थे, लेकिन कई नेटिजन्स (सक्रिय इंटरनेट यूजर्स) ने वीडियो पर आपत्ति जताई थी. जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने मुफ्ती के खिलाफ 'कश्मीर घाटी में खून-खराबे के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के वीडियो, नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने' के लिए जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाया था. साजिद यूसुफ शाह ने पूछा कि, अगर यही बात किसी आम आदमी ने ट्वीट की होती, तो वे सलाखों के पीछे होते. लेकिन क्या सिस्टम ऐसे ही काम करता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त वोट पाने के लिए खुली छूट मिल रही है. हमारा सिस्टम इतना चयनात्मक क्यों है. उधर वीडियो पर मुफ्ती ने पोस्ट किया, "हो सकता है कि वह गिलानी की सोच से सहमत नहीं हो सकती है, लेकिन उर्दू की अहमियत पर जोर देने वाला उनका यह पुराना वीडियो दूसरे कारणों के अलावा भी बहुत मायने रखता है...देखने लायक है.
जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती के सोशल मीडिया पर अलगाववादी नेता का 'महिमामंडन' करने वाला एक वीडियो शेयर करने के बाद केस दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट होने पर श्रीनगर पुलिस ने साइबर पुलिस स्टेशन में अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. कुछ दिन पहले, मुफ्ती ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष स्वर्गीय सैयद अली गिलानी का एक वीडियो शेयर किया था. वह उर्दू भाषा के महत्व के बारे में बात करते दिखे थे, लेकिन कई नेटिजन्स (सक्रिय इंटरनेट यूजर्स) ने वीडियो पर आपत्ति जताई थी. जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह ने मुफ्ती के खिलाफ 'कश्मीर घाटी में खून-खराबे के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के वीडियो, नफरत फैलाने और अलगाववाद को बढ़ावा देने' के लिए जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाया था. साजिद यूसुफ शाह ने पूछा कि, अगर यही बात किसी आम आदमी ने ट्वीट की होती, तो वे सलाखों के पीछे होते. लेकिन क्या सिस्टम ऐसे ही काम करता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त वोट पाने के लिए खुली छूट मिल रही है. हमारा सिस्टम इतना चयनात्मक क्यों है. उधर वीडियो पर मुफ्ती ने पोस्ट किया, "हो सकता है कि वह गिलानी की सोच से सहमत नहीं हो सकती है, लेकिन उर्दू की अहमियत पर जोर देने वाला उनका यह पुराना वीडियो दूसरे कारणों के अलावा भी बहुत मायने रखता है...देखने लायक है.