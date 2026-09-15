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मुंडका से भाजपा विधायक पर दलित कार्यकर्ता को पीटने के आरोप में मुकदमा दर्ज

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भाजपा विधायक लगा पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट का आरोप (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 7:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुंडका विधानसभा से भाजपा विधायक गजेंद्र दराल पर अपनी ही पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट, बंधक बनाने और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है. आरोप है कि पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके बाद वह लगातार इलाज और शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस और अस्पताल के चक्कर लगाते रहे. पीड़ित का दावा है कि उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई. वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक गजेंद्र दराल के समर्थन में कंझावला थाने में करीब दस गांवों के जाट समाज से जुड़े लोगों ने शिकायत दी. इसमें पार्टी के मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बहन-बेटियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. 

नई दिल्ली: दिल्ली के मुंडका विधानसभा से भाजपा विधायक गजेंद्र दराल पर अपनी ही पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट, बंधक बनाने और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है. आरोप है कि पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके बाद वह लगातार इलाज और शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस और अस्पताल के चक्कर लगाते रहे. पीड़ित का दावा है कि उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई. वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक गजेंद्र दराल के समर्थन में कंझावला थाने में करीब दस गांवों के जाट समाज से जुड़े लोगों ने शिकायत दी. इसमें पार्टी के मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बहन-बेटियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि मुकदमा दर्ज करा दिया गया है. 

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भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज
CASE REGISTERED AGAINST BJP MLA
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