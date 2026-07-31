PM मोदी पर अभद्र भाषा मामला: नोएडा की महिला पर हुई FIR, सौरभ दास का केंद्र पर निशाना - जंतर मंतर प्रोटेस्ट विवाद
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Published : July 31, 2026 at 9:56 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 10:08 PM IST
दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर आयोजित 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना ने देश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. जहां एक तरफ दिल्ली और नोएडा पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल निश्चित रूप से निंदनीय है. हालांकि, पुलिस के ज़रिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करके उन्हें निशाना बनाना और परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है. इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से अपराध हो गया? लोग अक्सर रोजमर्रा की ज़िंदगी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. लोकसभा के 50% सांसदों के ख़िलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. आप बस उन्हें अलग-थलग करके एक मिसाल बनाना चाहते हैं, यह पूरी तरह से निंदनीय है.''
दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर आयोजित 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना ने देश की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. जहां एक तरफ दिल्ली और नोएडा पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल निश्चित रूप से निंदनीय है. हालांकि, पुलिस के ज़रिए आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल करके उन्हें निशाना बनाना और परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है. इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल करना कब से अपराध हो गया? लोग अक्सर रोजमर्रा की ज़िंदगी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. लोकसभा के 50% सांसदों के ख़िलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें बलात्कार, हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. आप बस उन्हें अलग-थलग करके एक मिसाल बनाना चाहते हैं, यह पूरी तरह से निंदनीय है.''