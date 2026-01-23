कर्नाटक के मंगलुरू के शक्ति नगर में एक घर के बाहर खड़े होंगे तो इसको देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये घर कुछ अलग है. घर का नंबर कार्टून स्टाइल में लिखा है. इसके नेम बोर्ड पर "प्रकाश शेट्टी, कार्टून नेस्ट" लिखा है. अब तो आप समझ ही गए होंगे ये घर एक कॉर्टूनिस्ट का है. एंट्रेस पर भैसों की दौड़ और बरामद में बूढ़ी दादी की पोते से बातचीत, दरवाजे के बगल में कुत्ते से सावधान करता स्केच आपका ध्यान जरुर खीचेगा. शेट्टी के लिए इस तरह का घर बनाना आसान नहीं था. जब आप घर के अंदर इंटर करेंगे तो हर दीवार अलग कहानी कहती हुई मिलेगी. दो महिलाएं फूल बरसा कर आपका स्वागत करेंगी.आपको दीवार से लेकर खिड़कियों के कोनों तक में किरदार घूमते हुए नजर आएंगे. यहां तक की स्वीच बोर्ड भी कहानियां सुनाते दिख जाएगा. दीवार पर बना बड़ा डायनासोर अपनी लंबी पूंछ के जरिए किचन तक आपको ले जाएगा. जहां रोज़मर्रा की ज़िंदगी कार्टून के ज़रिए दिखाई गई है. वहीं दीवार पर बने अपार्टमेंट के सीन में एक पति को उसकी पत्नी फेंक रही है. ऊपर एक लड़का सुपरमैन को बुला रहा है. नीचे एक नौजवान अपने मोबाइल फ़ोन से फ़िल्म बना रहा है और एक और आदमी ऊपर से गिर रही शराब की बोतल का इंतज़ार कर रहा है. तो टीवी स्टैंड से लेकर कोने तक में फैला कार्टून, कुछ अलग ही कहानी कहता नजर आएगा. शेट्टी के लिए चार्ली चैपलिन उनके भगवान हैं. कॉलज के दिनों से ही उनके फैंन रहे. महात्मा गांधी इनके आदर्श हैं जिनको दीवार पर सम्मानजनक स्थान दिया गया है.