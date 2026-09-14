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गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को कार ने मारी टक्कर, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हिट एंड रन केस

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महिला बाइक राइडर को कार ने मारी टक्कर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 9:07 PM IST

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गुरुग्राम में विवार की शाम गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक सवार ने कार सवार युवकों पर उसका पीछा करने और जानबूझकर बाइक में टक्कर मारने का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक, वो बाइक से जा रही थी, इस दौरान सफेद रंग की Maruti Suzuki Ciaz में सवार कुछ युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया और उसका पीछा किया. जब महिला ने उनको दूर रहने की चेतावनी दी, तो कार सवारों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी.महिला का आरोप है कि उसने कार सवार को दूर रहने की चेतावनी दी थी. जिसके बाद कार सवारों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद युवकों ने कार से उसकी बाइक में टक्कर मार दी गई. ये पूरी घटना महिला की बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. जिसके आधार पर महिला ने पुलिस को शिकायत दी है. पुलिस ने भी महिला की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

गुरुग्राम में विवार की शाम गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक सवार ने कार सवार युवकों पर उसका पीछा करने और जानबूझकर बाइक में टक्कर मारने का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक, वो बाइक से जा रही थी, इस दौरान सफेद रंग की Maruti Suzuki Ciaz में सवार कुछ युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया और उसका पीछा किया. जब महिला ने उनको दूर रहने की चेतावनी दी, तो कार सवारों ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी.महिला का आरोप है कि उसने कार सवार को दूर रहने की चेतावनी दी थी. जिसके बाद कार सवारों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद युवकों ने कार से उसकी बाइक में टक्कर मार दी गई. ये पूरी घटना महिला की बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. जिसके आधार पर महिला ने पुलिस को शिकायत दी है. पुलिस ने भी महिला की शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

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