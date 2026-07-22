नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-44 में देर रात एफएनजी रोड पर एक चलती कार में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते कार धूं-धूं कर जलने लगी और इलाके में हड़कंप मच गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9:58 बजे एफ- ब्लाक एफ एन जी रोड सेक्टर-44 में गाड़ी में आग की सूचना मिली. फायर स्टेशन फेज वन से फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल पर भेजी गई. दमकलकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फायर टेंडर से वॉटर पंपिंग कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.