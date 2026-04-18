उमरिया : शहडोल-कटनी-जबलपुर रूट पर एक चलती कार आग का गोला बन गई. उमरिया के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मोर्चा फाटक के पास एक कार के सामने के हिस्से में अचानक आग लगी और फिर पूरी कार धू-धू कर जलने लगी. समय रहते कार में शहडोल के एम आर सिटी के रहने वाले शैलेश सिंह ने अपने परिवार के साथ कार से तुरंत निकलकर अपनी जान बचाई. सिंह परिवार के बाहर निकलते ही पूरी कार ने आग पकड़ ली. घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद गाड़ी के आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई, और कड़ी में मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से खाक हो गया. पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया, '' एक कार में आग लगने की घटना सामने आई है, इसका वीडियो भी सामने आया है. कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं.''