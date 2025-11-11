दिल्ली लाल किले ब्लास्ट का खौफनाक वीडियो, जब अचानक फटा बम और चारों तरफ मच गई चीख पुकार - RED FORT CAR BLAST DELHI
Published : November 11, 2025 at 10:49 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली लाल किले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से हिल गई है. इस ब्लास्ट में करीब 9 लोगों की जान गई है जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. इस धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात हैं. लाल किले 3 दिन के लिए बंद है. दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है. गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. पुलिस और खुफिया विभाग हमलावरों तक पहुंचने के प्रयास में हैं. ऐसे में वो मंजर याद कर हर कोई सहम उठता है जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था. इस धमाके के बाद कैसा मंजर रहा इस वीडियो में देखिए.
