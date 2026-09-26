कैप्टन अमरिंदर सिंह का छलका दर्द, बोले- 'BJP में अब कोई मेरी सलाह नहीं लेता'; अमृतपाल पर भी दिया बड़ा बयान

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपनी ही पार्टी बीजेपी (BJP) से दर्द छलक उठा है. दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीति में 60 साल बिताने के बावजूद अब ऐसा समय आ गया है जब पार्टी में उनसे कोई किसी तरह की सलाह नहीं लेता. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि उनके इस बयान का मतलब यह नहीं है कि वे बीजेपी छोड़ रहे हैं.

इसके अलावा, कैप्टन ने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अमृतपाल की हिरासत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिख समुदाय में जेल में बंद नेताओं के प्रति हमेशा से सहानुभूति रही है. इसलिए उन्हें बाहर आकर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए.