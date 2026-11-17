पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में शामिल हुए. अमरिंदर सिंह गांधी परिवार करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने के करीब पांच साल बाद वो सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी वाले किसी कार्यक्रम में शामिल हुए. नई दिल्ली में आईटीसी मौर्य में आयोजित कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह 'इंडिया' गठबंधन के सीनियर नेताओं के साथ आगे की पंक्ति में बैठे नजर आए. उनकी मौजूदरी ने कांग्रेस पार्टी में उनकी संभावित वापसी की सियासी अटकलों को हवा दी है. इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के झगड़े का जिक्र करते हुए अमरिंदर सिंह का जिक्र किया.

कांग्रेस के कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं. पिछले दिनों कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा था. वह सितंबर, 2021 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ सप्ताह बाद कांग्रेस से अलग हो गए थे. उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में 2022 में उसका भाजपा में विलय कर दिया था. वह फिलहाल भाजपा में हैं. हालांकि कार्यक्रम में कैप्टन की मौजूदगी को बीजेपी ने सामान्य बताया है.