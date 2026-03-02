ETV Bharat / Videos

भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, 2030 तक 50 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य - INDIA CANADA DEAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारत को यूरेनियम देगा कनाडा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 2, 2026 at 8:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 भारत और कनाडा ने सोमवार को यूरेनियम आपूर्ति में सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई वार्ता के बाद यह फैसला किया गया.दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग का करार भी शामिल है. असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति पर सहमति बनी है. समझौते के तहत कनाडा, भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा. दोनों देश लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर भी साथ काम करेंगे. इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की.

 भारत और कनाडा ने सोमवार को यूरेनियम आपूर्ति में सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई वार्ता के बाद यह फैसला किया गया.दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग का करार भी शामिल है. असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति पर सहमति बनी है. समझौते के तहत कनाडा, भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा. दोनों देश लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर भी साथ काम करेंगे. इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA CANADA DEAL
CANADA TO SUPPLY URANIUM TO INDIA
CRITICAL MINERALS
भारत को यूरेनियम देगा कनाडा
INDIA CANADA DEAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कड़े प्रतिबंध के बीच घाटी में दिखा बंद का असर

खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रदर्शन:कड़े प्रतिबंध के बीच घाटी में दिखा बंद का असर

March 2, 2026 at 8:13 PM IST
एयरस्पेस बंद, खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीय

ईरान-इजराइल-अमेरिका टकराव का वैश्विक असर: एयरस्पेस बंद, खाड़ी देशों में फंसे हजारों भारतीय, बढ़ी घर वापसी की चिंता

March 2, 2026 at 6:21 PM IST
नया लॉक एन एस्केप गेम लॉन्च

रामोजी फिल्म सिटी में नया एडवेंचर: पर्यटकों के लिए नया लॉक एन एस्केप गेम लॉन्च

March 1, 2026 at 11:04 PM IST
उत्थान से लेकर अंत तक की पूरी कहानी

इजराइल-ईरान युद्ध: अयातुल्ला अली खामेनई के युग का अंत, जानिए उत्थान से लेकर अंत तक की पूरी कहानी

March 1, 2026 at 10:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.