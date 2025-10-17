ETV Bharat / Videos

क्या बिल्लियां बन सकती हैं गर्भपात की वजह? श्रीनगर में डॉक्टरों ने दी अलर्ट रहने की सलाह - CAT CAN CAUSE MISCARRIAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2025 at 10:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कश्मीर में हाल के दिनों में बिल्लियां युवा पीढ़ी के लोगों में तेजी से पोपुलर हो रही हैं. कश्मीरी युवा बड़े प्यार से बिल्लियों को पालते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि बिल्ली प्रेम महिलाओं में गर्भपात की वजह भी बन सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन महीने में कश्मीर में 1864 लोग बिल्लियों के हमलों से जख्मी हुए.. जिनमें 956 महिलाएं हैं.. बिल्लियों की खरोंच से कॉन्ट्रैक्टिंग टोक्सोब्लाज्म इंफेक्शन हो सकता है.. जिससे महिलाओं में गर्भपात और गर्भ में पल रहे बच्चे में कई तरह की जटिलाएं आ सकती हैं. ऐसे में सेहत के जानकार लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं.

कश्मीर में हाल के दिनों में बिल्लियां युवा पीढ़ी के लोगों में तेजी से पोपुलर हो रही हैं. कश्मीरी युवा बड़े प्यार से बिल्लियों को पालते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि बिल्ली प्रेम महिलाओं में गर्भपात की वजह भी बन सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन महीने में कश्मीर में 1864 लोग बिल्लियों के हमलों से जख्मी हुए.. जिनमें 956 महिलाएं हैं.. बिल्लियों की खरोंच से कॉन्ट्रैक्टिंग टोक्सोब्लाज्म इंफेक्शन हो सकता है.. जिससे महिलाओं में गर्भपात और गर्भ में पल रहे बच्चे में कई तरह की जटिलाएं आ सकती हैं. ऐसे में सेहत के जानकार लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

CAT CAN CAUSE MISCARRIAGE
बिल्लियों से गर्भपात का खतरा
LOVELY CAT STORY
KASHMIRI LOVE CATS
CAT CAN CAUSE MISCARRIAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

प्रदेश में बचे 217 हाथी

झारखंड से हाथियों का पलायन, प्रदेश में बचे केवल 217 हाथी

October 17, 2025 at 10:28 PM IST
210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली सरेंडर,210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, पुलिस को सौंपे 153 हथियार

October 17, 2025 at 9:40 PM IST
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्लेन का किया उद्घाटन

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की पहली उड़ान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नासिक में किया उद्घाटन

October 17, 2025 at 9:14 PM IST
सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बनाई ग्रीन आर्मी

IAS और IPS के अभ्यर्थी बने बदलाव के 'सारथी', सामाजिक कुरीतियां खत्म करने के लिए बनाई महिलाओं की ग्रीन आर्मी

October 17, 2025 at 8:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.