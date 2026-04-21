पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में थमा प्रचार का शोर, डोर-टू-डोर प्रचार, 23 अप्रैल को मतदान - ASSEMBLY ELECTIONS 2026
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Published : April 21, 2026 at 10:51 PM IST
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार को शोर मंगलवार शाम 6 बजे खत्म हो गया.अब उम्मीदवार डोर-टू-डोर कैंपेन में जुटे हैं. तमिलनाडु में 23 अप्रैल गुरुवार को सभी 234 सीटों में एक ही चरण में मतदान होगा. उसी दिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी. जिसमें 294 सीटों में से 16 जिलों की 152 शामिल हैं. यहां दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होंगे. दोनों राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा. दोनों प्रदेशों के साथ केरल असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 4 मई को आएंगे.
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार को शोर मंगलवार शाम 6 बजे खत्म हो गया.अब उम्मीदवार डोर-टू-डोर कैंपेन में जुटे हैं. तमिलनाडु में 23 अप्रैल गुरुवार को सभी 234 सीटों में एक ही चरण में मतदान होगा. उसी दिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी. जिसमें 294 सीटों में से 16 जिलों की 152 शामिल हैं. यहां दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होंगे. दोनों राज्यों में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा. दोनों प्रदेशों के साथ केरल असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 4 मई को आएंगे.