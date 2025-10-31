ETV Bharat / Videos

पुष्कर मेले में ऊंटों की डांस प्रतियोगिता, धुन पर थिरकते ऊंटों ने सबका मन मोहा, कमेटी के निर्णय पर पशुपालकों को आपत्ति - CAMEL DANCE IN PUSHKAR FAIR

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 11:12 PM IST

अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर मेले में शुक्रवार को मेला ग्राउंड में ऊंट श्रृंगार और ऊंट डांस प्रतियोगिता पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रही. ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों का मनमोहक श्रृंगार किया. ऊंटों को सजा-धजा देख विदेशी पर्यटकों ने ऊंटों की खूब फोटो क्लिक की. हालांकि प्रतियोगिता के विजेता को लेकर ऊंट पालक असंतुष्ट नजर आए. ऊंट पालकों ने निर्णय के खिलाफ विरोध भी किया. ऊंट पालकों का आरोप है कि प्रतियोगिता कमेटी के लोगों को आवश्यक बिंदुओं की जानकारी नहीं है. इसलिए जानकारी के अभाव में निर्णय किए गए. ऊंट के श्रृंगार और डांस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचे. 

FOREIGNERS IN PUSHKAR
CAMEL DANCE IN PUSHKAR FAIR
ऊंटों की डांस प्रतियोगिता
पशुपालकों में गुस्सा
CAMEL DANCE IN PUSHKAR FAIR

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

