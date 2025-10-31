अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर मेले में शुक्रवार को मेला ग्राउंड में ऊंट श्रृंगार और ऊंट डांस प्रतियोगिता पर्यटकों के लिए खास आकर्षण रही. ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों का मनमोहक श्रृंगार किया. ऊंटों को सजा-धजा देख विदेशी पर्यटकों ने ऊंटों की खूब फोटो क्लिक की. हालांकि प्रतियोगिता के विजेता को लेकर ऊंट पालक असंतुष्ट नजर आए. ऊंट पालकों ने निर्णय के खिलाफ विरोध भी किया. ऊंट पालकों का आरोप है कि प्रतियोगिता कमेटी के लोगों को आवश्यक बिंदुओं की जानकारी नहीं है. इसलिए जानकारी के अभाव में निर्णय किए गए. ऊंट के श्रृंगार और डांस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचे.