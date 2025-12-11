ETV Bharat / Videos

NDRF के कैडेवर डॉग्स ने धराली के बाद श्रीलंका रेस्क्यू ऑपरेशन में किया कमाल, देखिए-शवों को ढूंढ निकालने की स्पेशल ट्रेनिंग - NDRF CADAVER DOGS TRAINING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 11, 2025 at 1:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित NDRF की आठवीं बटालियन द्वारा विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए कैडेवर डॉग्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है. अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले डॉग्स आपदा के दौरान मलबा या किसी बिल्डिंग में फंसे जीवित व्यक्ति के बारे में अलर्ट दिया करते थे लेकिन अब एनडीआरएफ द्वारा कैडेवर सर्च के लिए भी डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है. श्रीलंका और धराली में आपदा के दौरान कैडेवर डॉग्स ने अहम भूमिका निभाई है. ETV भारत की टीम गाजियाबाद स्थित NDRF की आठवीं बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर पहुंची जहां विशेष ट्रेनिंग के बाद इन डॉग्स को कैडेवर सर्च के लिए तैयार किया जाता है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित NDRF की आठवीं बटालियन द्वारा विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए कैडेवर डॉग्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है. अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले डॉग्स आपदा के दौरान मलबा या किसी बिल्डिंग में फंसे जीवित व्यक्ति के बारे में अलर्ट दिया करते थे लेकिन अब एनडीआरएफ द्वारा कैडेवर सर्च के लिए भी डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है. श्रीलंका और धराली में आपदा के दौरान कैडेवर डॉग्स ने अहम भूमिका निभाई है. ETV भारत की टीम गाजियाबाद स्थित NDRF की आठवीं बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर पहुंची जहां विशेष ट्रेनिंग के बाद इन डॉग्स को कैडेवर सर्च के लिए तैयार किया जाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NDRF 8TH BATTALION GHAZIABAD
CADAVER DOGS
NATIONAL DISASTER RELIEF FORCE
SRILANKA OPERATION SAGAR BANDHU
NDRF CADAVER DOGS TRAINING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

गोवा नाइट क्लब आगजनी पीड़ित परिवार

गोवा अग्निकांड मामले में क्लब मलिक के विदेश भागने पर पीड़ित परिवार ने उठाये सवाल, की ये मांग

December 9, 2025 at 8:31 PM IST
Operation Sagar Bandhu

श्रीलंका से वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम, 144 लोगों का किया रेस्क्यू; गर्भवती महिलाओं को बचाने में लगा दी जान

December 9, 2025 at 7:51 PM IST
मिस्टिक म्यूजिक फेस्टिवल 'रूहानियत 2025

रूहानियत 2025 : 25 वर्षों से आध्यात्मिक संगीत और लुप्त होती लोक-विधाओं को जीवन देने वाला महोत्सव

December 8, 2025 at 2:02 PM IST
फेयर के आखिरी दिन सैलानियों ने उठाया खूब फायदा

IITF के आखिरी दिन 72090 लोग ट्रेड फेयर आए घूमने, जमकर उठाया डिस्काउंट का लाभ

November 27, 2025 at 10:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.