ETV Bharat / Videos

कैक्टस बन रहा है किसानों की कमाई का जरिया, CAZRI बिना कांटों वाले कैक्टस को दे रहा बढ़ावा - CACTUS BENEFITTING FARMERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कैक्टस यानी नागफनी के पौधे को बेकार समझा जाता है. कांटों की वजह से उसे जानवर भी नहीं खाते, लेकिन अब कैक्टस लोगों की कमाई का जरिया बन रहा है. राजस्थान के जोधपुर में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी किसानों को बिना कांटों वाला कैक्टस मुहैया करा रहा है..  

कैक्टस का जूस स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. इसकी वजह से बाजार में उसकी डिमांड है. किसान इसके फलों का जूस निकालकर बेच सकते हैं. कैक्टस से बनी विगन-लैदर से जैकेट, बेल्ट, पर्स जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं. कैक्टस से बायो-फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकता है. इससे बायो-फ्यूल भी बनाया जा सकता है. कई कारोबारी किसानों से कैक्टस खरीदकर उसका प्रोसेसिंग कर बाजार में बेच रहे हैं..  

काजरी के वैज्ञानिकों ने मोरक्को से आई कैक्टस की कई प्रजातियों पर अध्ययन किया. उनमें बिना कांटे वाली प्रजाति को पशुओं के चारे के लिए उपयोगी पाया. बिना कांटों वाले कैक्टस का एक तना दस रुपए में मिलता है. एक हैक्टयर में करीब दस हजार पौधे लगते हैं. एक बार लगाने के बाद इसका उत्पादन हर दो माह में लिया जाता हैं. कम पानी वाले स्थानों में कैक्टस की खेती किसानों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया साबित हो सकता है. 

कैक्टस यानी नागफनी के पौधे को बेकार समझा जाता है. कांटों की वजह से उसे जानवर भी नहीं खाते, लेकिन अब कैक्टस लोगों की कमाई का जरिया बन रहा है. राजस्थान के जोधपुर में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी किसानों को बिना कांटों वाला कैक्टस मुहैया करा रहा है..  

कैक्टस का जूस स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है. इसकी वजह से बाजार में उसकी डिमांड है. किसान इसके फलों का जूस निकालकर बेच सकते हैं. कैक्टस से बनी विगन-लैदर से जैकेट, बेल्ट, पर्स जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं. कैक्टस से बायो-फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकता है. इससे बायो-फ्यूल भी बनाया जा सकता है. कई कारोबारी किसानों से कैक्टस खरीदकर उसका प्रोसेसिंग कर बाजार में बेच रहे हैं..  

काजरी के वैज्ञानिकों ने मोरक्को से आई कैक्टस की कई प्रजातियों पर अध्ययन किया. उनमें बिना कांटे वाली प्रजाति को पशुओं के चारे के लिए उपयोगी पाया. बिना कांटों वाले कैक्टस का एक तना दस रुपए में मिलता है. एक हैक्टयर में करीब दस हजार पौधे लगते हैं. एक बार लगाने के बाद इसका उत्पादन हर दो माह में लिया जाता हैं. कम पानी वाले स्थानों में कैक्टस की खेती किसानों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया साबित हो सकता है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

कैक्टस बना कमाई का जरिया
CACTUS BENEFITTING FARMERS
कैक्टस से बायो लेदर तैयार
CAZRI का क्या काम है
CACTUS BENEFITTING FARMERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बेकार पड़ी चीजों से बनाईं जीवंत मूर्तियां

मूर्तिकार दिगंता गोहेन के हाथों का कमाल, बेकार पड़ी चीजों से बनाईं जीवंत मूर्तियां

November 21, 2025 at 10:59 PM IST
Create Awareness On Rivers

पुणें में युवक सड़कों पर नदियों की सफाई का दे रहा संदेश, 6 संगीत वाद्ययंत्र और गीत से कर रहा लोगों को जागरूक

November 21, 2025 at 10:56 PM IST
Hisar nursery for women hockey

हरियाणा की छोरियां हॉकी में कर रही कमाल, हिसार बना महिला हॉकी की नर्सरी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो रहे तैयार

November 21, 2025 at 10:21 PM IST
Jet Tejas Crashes At Dubai Air Show

दुबई एयर शो में तेजस एयर क्राफ्ट क्रैश, पायलट की मौत, IAF ने दिया जांच का आदेश

November 21, 2025 at 10:20 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.