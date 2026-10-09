Bypoll results2026: बंगाल की नंदीग्राम व रेजीनगर सीट BJP ने जीती, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीट पर TVK, पुडुचेरी में AINRC का कब्जा

देश की विभिन्न राज्यों की पांच विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए गए. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर में भाजपा, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम सीट टीवीके और असम की नगांव लोकसभा सीट भाजपा ने जीती. वहीं पुडुचेरी की थट्टनचावडी से एआईएनआरसी उम्मीदवार ने चुनाव जीता. सभी सीटों पर 6 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की। पार्टी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नंदीग्राम में रिकॉर्ड मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जबकि मुस्लिम बहुल रेजीनगर में अप्रत्याशित जीत हासिल की. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज की. पुडुचेरी में सत्तारूढ़ एआईएनआरसी ने थट्टानचावाडी उपचुनाव में जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा. पार्टी ने इस विधानसभा सीट को बरकरार रखा. असम की नगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए. भाजपा उम्मीदवार देबाशीष शर्मा 1,40,257 लाख वोटों के अंतर से जीते.